Yıldız Tilbe çiftlik kurdu! Ürünlerini satacak...

Yıldız Tilbe bugüne dek kazandığı paralarla Kuşadası’nın çeşitli bölgelerinden arsalar almış, Yaylaköy’de büyük bir çiftlik kurmuştu.İnekleri, tavukları, horozları ve keçileriyle dost olduğunu da söyleyen Tilbe “Derdimi onlara anlatıyorum, stres atıyorum. Beni tanıyor ve dinliyorlar” demişti.Tatilciler, Yıldız Tilbe’yi köyün kasabında et keserken bile görüyordu.Yılda 3 kez çiftliğini ziyaret eden Yıldız Tilbe pandemi başlayınca Kuşadası’na yerleşti. Toprağı ekip biçen, hayvancılık da yapan Tilbe ürettiği süt ürünlerini dostlarıyla paylaştı.Çok da övgü aldı. Bunu öğrenen bir süt markası Yıldız Tilbe’nin çiftliğinden çıkan ürünleri beğenip teklifte bulundu. Yıldız Tilbe, ilkbahardan sonra internetten süt ürünleri satmaya başlayacak.Kuşadası’ndaki emlakçılar bazı konutları Yıldız Tilbe’nin çiftliğine yakın diye 2 kat pahalıya satıyor. (Kaynak: Posta.com.tr)