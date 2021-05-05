Yıldız Tilbe pes etmedi, başardı! İmdadına Gülben Ergen yetişti!

Yıldız Tilbe zor durumda olan müzisyenlere dikkat çekmek için başlattığı challenge’ta ilk olarak Tarkan’a pas atmıştı. Tarkan’dan olumsuz yanıt alan şarkıcı bu kez Gülşen’e seslenmişti.Fakat kayınpederini kaybeden Gülşen de akıma dahil olamamıştı. Pes etmeyen Yıldız Tilbe üçüncü denemesinde muradına erdi.Tilbe, şarkıyı söyledikten sonra “Gülben Ergen’e topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Olmazsa geri yolla kalede ben varım’ diyerek challenge devam ettirdi.Gülben Ergen de bu challenge alarak ‘Yalnızlık’ şarkısı ile Seda Sayan’a topu attı.