Yıldız Tilbe ve Bahar Candan'dan 'Delikanlım' düeti!

İşte Benim Stilim jürisinin karşısına çıkan Bahar Candan, yorumları aldıktan sonra konuk jüri Yıldız Tilbe ile efsane 'Delikanlım' şarkısını düet yaptı.

Magazin - 25 Nisan 2017 22:20
Kavgaları, ağlamaları ve şarkılarıyla İşte Benim Stilim'e damga vuran Bahar Candan yine gündem olmayı başardı.

Genç yarışmacı konuk jüri üyesi olan Yıldız Tilbe'yi bulmuşken bu fırsatı kaçırmadı. Candan Yıldız Tilbe ile düet yaptı.

"Belki şarkı söyleriz" diyen Bahar Candan'a Yıldız Tilbe önce "sen söyle bakalım, başla bakalım" dedi.

Ardından "birlikte söyleyelim mi" teklifi gelince başarılı şarkıcı bu isteği geri çevirmedi ve Bahar Candan ile 'Delikanlım' şarkısını düet yaptı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

MAGAZİN HABERLERİ

  • İşte Teğmen Leon'un sevgilisi!
  • Hande'ye sevgisini böyle ifade etti!
  • ‘Diriliş’ ve ‘Söz’ün zirve yarışı!
  • Tacizci hayranına hapis cezası!
  • İşte 'İçerde'nin final tarihi!
  • Asena'dan oğluna 'anne' öğütleri!
  • İşte Survıvor'a veda eden isim!
  • Gupse Özay yeni kedisine kavuştu!
  • Gupse Özay yeni kedisine kavuştu!
  • Eşine aşk dolu satırlar!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı