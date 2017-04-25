Yıldız Tilbe ve Bahar Candan'dan 'Delikanlım' düeti!

İşte Benim Stilim jürisinin karşısına çıkan Bahar Candan, yorumları aldıktan sonra konuk jüri Yıldız Tilbe ile efsane 'Delikanlım' şarkısını düet yaptı.

Magazin - 25 Nisan 2017 22:20

Kavgaları, ağlamaları ve şarkılarıyla İşte Benim Stilim'e damga vuran Bahar Candan yine gündem olmayı başardı.



Genç yarışmacı konuk jüri üyesi olan Yıldız Tilbe'yi bulmuşken bu fırsatı kaçırmadı. Candan Yıldız Tilbe ile düet yaptı.



"Belki şarkı söyleriz" diyen Bahar Candan'a Yıldız Tilbe önce "sen söyle bakalım, başla bakalım" dedi.



Ardından "birlikte söyleyelim mi" teklifi gelince başarılı şarkıcı bu isteği geri çevirmedi ve Bahar Candan ile 'Delikanlım' şarkısını düet yaptı.

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