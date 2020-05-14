Corona virüsten dolayı evde karantinada olan ünlülerden Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınıyla hayranlarıyla bir araya geldi. AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, mikrop kaynayan o yerlerden uzak duracağını söyledi. Canlı yayın esnasında muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, şunları söyledi:
“Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz."
Yıldız Tilbe’den makyaj önerileri...
İki aydır evinde karantinada olan Yıldız Tilbe, makyaj yaptığı anları sevenleriyle paylaştı. Tilbe, "Yine mi güzelim? Kahretmesin!" yorumunda bulundu.
14.05.2020 16:49 Magazin