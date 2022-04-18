Yıldız Tilbe'den olay paylaşım: "Sokaklara komodo ejderi bırakacağım!"

Sokak köpekleriyle ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası tepki çeken ve savcılığa ifade veren Yıldız Tilbe’den yeni paylaşımlar geldi. Tilbe bu kez "Boş sokaklara timsah ve komodo ejderi bırakacağım" dedi.

18.04.2022 11:09 Magazin

Yıldız Tilbe'den olay paylaşım: "Sokaklara komodo ejderi bırakacağım!"
Yıldız Tilbe, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından, "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklinde bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım tepkilere neden olmuştu. Bu sözleri nedeniyle hayvanseverler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşananların ardından Tilbe savcılığa ifade vermişti.

Yıldız Tilbe'yi kızdıran soru:

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"HAYVANAT BAHÇELERİNDEKİ HAYVANLAR SERBEST BIRAKILMALI!"

Şarkıcı, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarına bugün de devam etti.. "Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı!" diyen Yıldız Tilbe, "Sokaklarda gezsinler, çoğalsınlar. Millet bakar. Belki uzun vadede Afrika gibi oluruz. Her çeşit hayvan... Neden olmasın? İnsanlara da yeni yaşam alanı yapılır. Dağ başı, Mars falan... Gideriz, gezegenlere çıkıyor ya ileri insan!" ifadelerini kullandı.

"BOŞ SOKAKLARA TİMSAH VE KOMODO EJDERİ BIRAKACAĞIM!"

Ünlü şarkıcı ardından, "Ben de uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için. Anakonda da olur... Besleme yapıp, sokağa bırakacağım. Turistler de gelir, safari falan... Neden olmasın, neyimiz eksik? Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin?" mesajını da yayınladı.

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