Yıldız Tilbe'den olay paylaşım: "Sokaklara komodo ejderi bırakacağım!"

Yıldız Tilbe'yi kızdıran soru: "Türkçe konuşuyorum"
"HAYVANAT BAHÇELERİNDEKİ HAYVANLAR SERBEST BIRAKILMALI!"
Şarkıcı, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarına bugün de devam etti.. "Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı!" diyen Yıldız Tilbe, "Sokaklarda gezsinler, çoğalsınlar. Millet bakar. Belki uzun vadede Afrika gibi oluruz. Her çeşit hayvan... Neden olmasın? İnsanlara da yeni yaşam alanı yapılır. Dağ başı, Mars falan... Gideriz, gezegenlere çıkıyor ya ileri insan!" ifadelerini kullandı.
"BOŞ SOKAKLARA TİMSAH VE KOMODO EJDERİ BIRAKACAĞIM!"
Ünlü şarkıcı ardından, "Ben de uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için. Anakonda da olur... Besleme yapıp, sokağa bırakacağım. Turistler de gelir, safari falan... Neden olmasın, neyimiz eksik? Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin?" mesajını da yayınladı.