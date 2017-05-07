Yıldız Tilbe'nin ödül törenine katılmama nedeni şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Radyo Boğaziçi’nin "en iyi düet" ödülüne layık görüldüğü geccede ödül törenine katılmama nedeni şaşırttı!

Magazin - 07 Mayıs 2017 22:30

“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albümünde yer alan “Yine Sevebilirim” şarkısı Radyo Boğaziçi’nin düzenlediği ödül töreninde en iyi düet ödülüne layık bulundu



Tuna Kiremitçi, törende yerini alsa da Yıldız Tilbe yanında yoktu.



Sanatçının gecceye katılmama gerekçesi şaşırtıcıydı: “Avrupa yakasını sevmiyorum. Tuna benim yerime de ödülü alır, sevgilerimi iletir.”

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