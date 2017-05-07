Yıldız Tilbe'nin ödül törenine katılmama nedeni şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Radyo Boğaziçi’nin "en iyi düet" ödülüne layık görüldüğü geccede ödül törenine katılmama nedeni şaşırttı!

Magazin - 07 Mayıs 2017 22:30
“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albümünde yer alan “Yine Sevebilirim” şarkısı Radyo Boğaziçi’nin düzenlediği ödül töreninde en iyi düet ödülüne layık bulundu

Tuna Kiremitçi, törende yerini alsa da Yıldız Tilbe yanında yoktu.

Sanatçının gecceye katılmama gerekçesi şaşırtıcıydı: “Avrupa yakasını sevmiyorum. Tuna benim yerime de ödülü alır, sevgilerimi iletir.”
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Eser'i yerin dibine soktu!
  • Bu lokantada bikinili kızlar servis yapıyor!
  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"

Eser'i yerin dibine soktu!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Okan'dan Demet'e 250 bin'lik hediye!
  • "Aradığım her şey Burak'ta var"
  • Seçkin Piriler estetik yaptırdı!
  • Evlilik yıldönümünü böyle kutladı
  • Ünlü oyuncu evinde keçi besliyor!
  • "Arkamdan 'taş gibi' desinler"
  • Bahar'dan Murat Boz açıklaması!
  • Kıvanç, Tuba'yı sinirlendirdi!
  • Aleyna Tilki komşuyu kızdırdı!
  • "İçerde"de silahlar çekildi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!
  • Beyaz Show'dan sevindiren karar!
  • Rihanna yine uslanmadı!
  • Takipçisi istedi, Fİ'nin 7. yeni bölümü yayınlandı
  • Deniz'den 'derin dekolte' yorumu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlülerin fazla bagaj sorunu
Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!