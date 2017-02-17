Yıldızlar Şahidim bitiyor

Haziran Özge Gürel, Berk Cankat, Canan Ergüder ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yıldızlar Şahidim final bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi - 17 Şubat 2017 18:53
Yıldızlar Şahidim bitiyor
Dizinin 4. ve final bölümünde; Fikret’in, Haziran’ın ailesine Zeyno’nun geçmişini anlatmasıyla beraber evde ipler gerilir, kararlar verilir: “Bu masal burada bitmiştir!”

Haziran, tam her şeyi Aras’a anlatacakken, Aras’ın annesiyle ilgili gerçekleri eksik bildiğini fark eder; Aras’ı daha da yıkmamak için olanları o da eksik anlatır. Aras, Haziran’a yapılanlardan ötürü babasına isyan bayrağını açar. Zeyno, Gülçin’e, Fikret’le hala evli olduğunu açıklar. Zeyno’nun Fikret’le kozlarını paylaşmasıysa, herkesin eteğindeki taşları dökmesine neden olur. Bu nefret ve aşk yüklü hesaplaşmaya Aras da tanıklık eder. Aras’ı, yaşadığı hayatın yalan olduğuna ikna edecek sert gelişmeler ardı ardına yaşanır. Artık sadece, Haziran’ı son bir kez daha görmek, sonra da herkesten, her şeyden uzaklara gitmek isteyen Aras’ı, havaalanında, bütün taşları yerinden oynatacak büyük bir sürpriz beklemektedir.

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