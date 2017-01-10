Yıldızlar Şahidim dizisi ilk fragmanı yayınlandı! Özge Gürel dönüyor...

Dizi - 10 Ocak 2017 20:45

Başrollerini Özge Gürel, Berk Cankat, Canan Ergüder ve Mesut Akusta gibi isimlerin paylaşacağı dizinin senaryosunu Pınar Bulut Deren’in kaleme alıyor. Çekimleri devam eden eden dizinin önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşması bekleniyor.Yıldızların hayatlarını, aşklarını ve yaşadıkları zorluklarını anlatan, farklı bir hikaye ile ekranlara gelecek dizinin yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban bulunuyor.Aşkın dilinden sadece müzik anlar...Hem genç, hem de deneyimli oyuncuları kadrosunda toplayan Yıldızlar Şahidim, sıradan bir mahalleden yıldızların en tepesine uzanan bir aşk hikayesini anlatıyor.Aras,(Berk Cankat ) tüm ülkenin sevgisini ve hayranlığını kazanmış bir pop yıldızıdır. Haziran’sa(Özge Gürel) ona umutsuzca aşık,şarkıcı olma hayalleri kuran sıradan bir mahalle kızı. Bir araya gelmeleri sadece hayalidir ; aralarında şan, şöhret, sınıf farkı gibi sayısız engel vardır. Ancak bir konserde, onca insan arasından Aras ve Haziran birbirlerini bulurlar. İşte o zaman anlarlar ki, aralarındaki asıl engel başkadır. Aras’ın babası Fikret(Mesut Akusta) ve yıllar önce ortadan kaybolan annesi Zeynep(Canan Ergüder), Eski bir şarkıcı olan Zeyno, Haziran‘ın elinden tutarak ondan bir yıldız yaratmaya ve müzik prodüktörü olan Fikret’in karşısına rakip olarak çıkmaya and içer. Bir yandan da onu reddeden oğlu Aras’ın sevgisini kazanmaya çalışacaktır.Fikret ve Zeyno, bitmeyen bir aşkın hesaplaşmasını yaşarken, Aras ve Haziran da düşman taraflara rağmen yeşeren, masum ve büyülü bir aşka kapılırlar. Bir araya gelmeleri ne kadar zor olsa da, iki genç aşık birbirlerinden vazgeçmeyecektir.