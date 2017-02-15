Yıldızlar Şahidim final bölümüyle ekrana gelecek.
Dizinin 4. ve final bölümünde;
Fikret’in, Haziran’ın ailesine Zeyno’nun geçmişini anlatmasıyla beraber evde ipler gerilir, kararlar verilir: “Bu masal burada bitmiştir!”. Haziran, tam her şeyi Aras’a anlatacakken, Aras’ın annesiyle ilgili gerçekleri eksik bildiğini fark eder; Aras’ı daha da yıkmamak için olanları o da eksik anlatır. Aras, Haziran’a yapılanlardan ötürü babasına isyan bayrağını açar. Zeyno, Gülçin’e, Fikret’le hala evli olduğunu açıklar. Zeyno’nun Fikret’le kozlarını paylaşmasıysa, herkesin eteğindeki taşları dökmesine neden olur. Bu nefret ve aşk yüklü hesaplaşmaya Aras da tanıklık eder. Aras’ı, yaşadığı hayatın yalan olduğuna ikna edecek sert gelişmeler ardı ardına yaşanır. Artık sadece, Haziran’ı son bir kez daha görmek, sonra da herkesten, her şeyden uzaklara gitmek isteyen Aras’ı, havaalanında, bütün taşları yerinden oynatacak büyük bir sürpriz beklemektedir.
'Yıldızlar Şahidim'in final bölümünde neler olacak?
Mesut Akusta’ın paylaştığı dizinin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve Asena Bülbüloğlu / Süreç film üstleniyor.Dizi - 15 Şubat 2017 17:16
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