Bir internet sitesi '14 Mayıs Anneler Günü' öncesinde anket düzenledi. Ankete 9 bin 702 kişi katıldı. Türkiye'nin en sevilen ünlü annesi yüzde 24 oyla Bergüzar Korel oldu. Bergüzar Korel'in Halit Ergenç'ten olan oğlu 7 yaşında. Oyuncu Tuba Büyüküstün (yüzde 20) Berna Laçin (yüzde 13) Ceyda Düvenci (yüzde 8) takip etti. Listedeki diğer isimler Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Tuba Ünsal, Gülben Ergen ve Defne Samyeli.
Yılın annesi Bergüzar Korel
Yapılan bir ankette Bergüzar Korel yılın annesi seçildi.Magazin - 12 Mayıs 2017 09:31
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