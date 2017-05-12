Yılın annesi Bergüzar Korel

Magazin - 12 Mayıs 2017 09:31

Bir internet sitesi '14 Mayıs Anneler Günü' öncesinde anket düzenledi. Ankete 9 bin 702 kişi katıldı. Türkiye'nin en sevilen ünlü annesi yüzde 24 oyla Bergüzar Korel oldu. Bergüzar Korel'in Halit Ergenç'ten olan oğlu 7 yaşında. Oyuncu Tuba Büyüküstün (yüzde 20) Berna Laçin (yüzde 13) Ceyda Düvenci (yüzde 8) takip etti. Listedeki diğer isimler Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Tuba Ünsal, Gülben Ergen ve Defne Samyeli.