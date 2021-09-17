Yılın düğünü gerçekleşti! Gökhan Gencebay ile Seda Han evlendi!

Usta sanatçı Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, oğulları Gökhan Gencebay'ı evlendirdi. 40 yaşındaki Gencebay, önceki akşam beş yıldır aşk yaşadığı Seda Han Özmen ile nikah masasına oturdu. Çırağan Sarayı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bir düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.'Yılın düğünü' olarak nitelendirilen geccede, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı.