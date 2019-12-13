Yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı MR. JADE

Hem müzik çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, “Mutluyum” şarkısıyla büyük ses getirdi. Mr. Jade, müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan şarkıyla önemli bir ödül de kazandı.Türkiye Başarı Ödülleri, geçen akşam Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Özlem Yıldız sunumuyla gerçekleşen tören, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturdu.Türkiye’nin ünlü isimlerini bir araya getiren törende Mr. Jade’ye “Mutluyum” şarkısıyla ‘yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı’ ödülü verildi. Törene katılıp ödülünü alan Mr. Jade, “Çalışmalarımın ödülle taçlandırılması çok güzel. Müziğe yeni şarkılarımla devam edeceğim” dedi.