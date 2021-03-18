‘Yılın En İtibarlı Kadın Marka Yüzü’ bakın kim seçildi?

Yıl içinde itibarını en çok artıran markalar önceki akşam düzenlenen dijital törenle açıklandı. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ‘The ONE Awards’ Bütünleşik Pazarlama Ödüllerinde Dilan Çiçek Deniz halk oyuyla ‘Yılın Kadın Marka Yüzü’ seçildi.50’ye yakın kategoride gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde saha araştırması 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilerek yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları belirlendi. Dilan Çiçek Deniz’in seçildiği kadın marka yüzü kategorisinde diğer adaylar Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral’dı.