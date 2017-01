Yılın en kısa ayını İş Sanat ile dolu dolu geçirin

Kültür-Sanat - 26 Ocak 2017 12:36

İş Sanat’ta bir şubat ayı klasiği haline gelen Aşk Şiirlerinden Seçmeler, şiir tutkunlarına romantik bir gece vadediyor. “Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum” başlıklı dinletiyi Atilla Birkiye hazırladı, Mehmet Birkiye sahneye uyguladı. Bir sanatçı lokali atmosferinde gerçekleşecek dinletide, modern şiirimizin ustalarından Ahmed Hâşim, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oktay Rifat, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, İlhan Berk, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Attilâ İlhan, Arif Damar, Can Yücel, Ümit Yaşar Oğuzcan, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreya’dan seçilmiş şiirler yer alıyor. Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin ve Hakan Gerçek’in okuyacağı dizelere Deniz Erdoğan Likos ve Hüseyin Likos’un şarkıları ve Serdar Yalçın’ın piyanosu eşlik edecek. Ücretsiz olarak izlenebilecek dinleti, 6 Şubat 2017, Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta...Dinleti ücretsizdir. Yerler numarasız ve salon kapasitesiyle sınırlıdır.Dünyaca ünlü çellist Mischa Maisky ve piyanist kızı Lily Maisky klasik müzik tutkunlarının asla kaçırmak istemeyecekleri bir konser ile İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Çellonun duayenleri Mstislav Rostropovich ve Gregor Piatigorsky ile çalışan tek çellist olma ayrıcalığına sahip olan Mischa Maisky, 1962 yılında Leningrad Konservatuvarı’na başladı ve Leningrad Filarmoni Orkestrası ile ona “Geleceğin Rostropovich”i unvanını kazandıran çıkışını yaptı. Deutsche Grammophon’un en özel sanatçılarından biri olan Mischa Maisky, kariyeri boyunca 35’in üzerinde kayda imza attı ve Viyana Filarmoni, Berlin Filarmoni, Londra Senfoni, İsrail Filarmoni, Paris Orkestrası gibi seçkin topluluklarla çalıştı. 2000 yılında 100 konseri kapsayan bir Bach turnesi gerçekleştiren ve Tokyo Record Academy ödülünü 5 kez, Echo Deutscher Schallplattenpreis’ı 3 kez alan sanatçı, Grand Prix du Disque, Diapason d’Or gibi saygın ödüllerin de sahibi. Babası Mischa Maisky ile duo konserlerinin yanı sıra solo performanslar da sergileyen genç piyanist Lily Maisky ise şimdiye kadar Londra’daki Royal Festival Hall, Viyana’daki Concerthaus, New York’taki Carnegie Hall, Tokyo’daki Suntory Hall gibi saygın salonlarda sahne aldı. Sanatçı, Julian Rachlin, Janine Jansen, Renaud Capuçon, Sergey Krylov, Nicholas Angelich gibi ünlü isimlerle de aynı sahneyi paylaştı. Bu muhteşem baba kızı 9 Şubat 2017, Perşembe akşamı İş Sanat sahnesinde buluşturacak konserin biletleri tükenmeden alın.İş Sanat’ın edebiyat ve müziği buluşturduğu özgün projelerinden biri de Sunay Akın ve İlhan Şeşen imzası ile gerçekleşecek. Kendine has üslubu ve izleyicileri her an şaşırtan anekdotlarıyla sevda öyküleri anlatacak Sunay Akın’a romantik aşk şarkıları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan, usta müzisyen İlhan Şeşen eşlik edecek. Sözcükler ve notalar eşliğinde duygu dolu bir gece vadeden konser, 11 Şubat 2017, Perşembe akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta.Müzik çevrelerinde “Freiburglular” olarak anılan, barok dönem enstrümanlarıyla seslendirdikleri çağdaş eserlerle de alkış toplayan Freiburg Barok Orkestrası, günümüzün en başarılı baritonlarından Matthias Goerne ile İş Sanat sahnesinde bir araya geliyor. Derinlikli yorumuyla Royal Opera House, Paris National Opera, Vienna State Opera, Metropolitan Opera gibi saygın salonların sık ağırladığı Matthias Goerne, Wozzeck’ten Bluebeard’s Castle’a uzanan birçok operada Wolfram, Amfortas, Kurwenal gibi başrolleri başarıyla sahneye taşıdı.Grammy adaylıklarının yanı sıra ICMA, Diapason d’Or, Arte gibi seçkin ödüllerin sahibi Goerne, Vladimir Ashkenazy ve Alfred Brendel ile gerçekleştirdiği efsane kayıtların ardından, Christoph Eschenbach ve Elisabeth Leonskaja ile Schubert bestelerini kaydetti. 17 Şubat 2017, Cuma akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek konserde, 60 CD’yi aşan diskografisiyle sayısız ödül alan Freiburg Barok Orkestrası’nın şefliğini ise barok repertuvara hâkimiyeti ile tanınan Alman konzermeister Gottfried von der Goltz üstlenecek.İş Sanat’ın bu sezon programına aldığı ve kısa sürede çok sevilen yeni çocuk etkinliği Çocuklar İçin Müzikli Masallar şubat ayında da minik sanatseverleri bekliyor. Oyuncu ve yönetmen Yıldıray Şahinler’in yönettiği Çocuklar İçin Müzikli Masallar’ın bu ayki konuk anlatıcısı ise duayen oyuncu Altan Erkekli olacak.Minik izleyiciler, dünyaca ünlü Danimarkalı masal yazarı Andersen’in ülke ülke, şehir şehir dolaşıp derlediği masalların izinde; eğlenceli danslar, neşeli melodiler ve şarkıların yanı sıra rengârenk ışıklar, ilginç maskeler ve sürpriz bölümlerle bilinmeyen diyarlara doğru benzersiz bir yolculuğa çıkacak. Aytek Önal ve Selim Can Yalçın’ın neşeli canlandırmalarına Eren Aydoğan piyanosuyla eşlik edecek.Dünya masallarının en sevilen örneklerinin yepyeni bir uyarlamayla sahneleneceği, çocuğunuz ve sizin için eğlenceli bir Pazar günü vadeden bu neşeli oyunu kaçırmak istemeyenler 25 Şubat 2017 Pazar günü saat 15.00’ı ajandalarına şimdiden not edebilirler.İş Sanat sahnesine özel projeler kapsamında ülkemizin sevilen sanatçılarını ağırlamaya devam ediyor. Alternatif rock – pop türünün sevilen gruplarından Model’den ayrıldıktan sonra solo kariyerine odaklanan Fatma Turgut, müzisyen kimliğinin yanı sıra prodüktör olarak da başarılı işlere imza atan Demir Demirkan ile akustik bir konser vermek üzere bir araya geliyor.Dokunaklı sesi ve içten yorumuyla son dönemin dikkat çeken kadın solistleri arasında yer alan Fatma Turgut, Perili Sirk, Diğer Masallar ve Leyla’nın Hikayesi isimli üç albümden çok sayıda hit çıkaran Model ile birlikte, Roxy Müzik Günleri “Billboard Özel Ödülü”, Kral Müzik Ödülleri “En İyi Grup Ödülü”, Altın Kelebek Müzik Ödülleri “En İyi Grup Ödülü” ve Kristal Elma “En İyi Reklam Müziği Ödülü” gibi birçok ödülü paylaştı.2003 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren ‘Everyway That I Can’ adlı şarkının söz yazarı ve bestecisi olan ve bir dönem Türk rock müziğine damga vurmuş gruplardan Pentagram’ın gitaristliğini üstlenen Demir Demirkan ise, yorumculuk, şarkı yazarlığı ve gitaristliğin yanı sıra prodüktörlük, film müziği ve orkestral kompozisyon dallarında da Türkiye’nin en önemli isimlerinden. Demir Demirkan ve Fatma Turgut’un en sevilen şarkılarını piyano ile çalıp söyleyecekleri, 21 Şubat 2017 Salı akşamı gerçekleşecek bu akustik konseri sakın kaçırmayın!İş Sanat’ın Millî Reasürans’ta düzenlediği Parlayan Yıldızlar konser serisinin şubat ayındaki konukları genç ve yetenekli keman sanatçıları Gamze Erengönül ve Yiğit Karataş olacak. Erengönül ve Karataş’ın özel hazırladıkları repertuvar ile dinleyicilerine enstrüman hakimiyetlerini sergileyecekleri konser 27 Şubat 2017, Pazartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek.İş Sanat Ana Gişe - 0212 316 10 83 / Biletix – 0216 556 98 00