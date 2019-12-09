Yılın en kötü giyinen erkekleri seçildi!

İngiliz dergisi GQ, 2019 yılında dünyanın en iyi ve en kötü giyinen erkeklerini seçti. En kötü giyinen erkeklerin genellikle siyasi isimler olması dikkat çekti. İşte o isimler...2019'un en kötü giyinen erkekleri listesi1. Dominic Cummings2. Mark Zuckerberg3. Çin Başkanı Xi Jinping4. Dan Bilzerian5. David Solomon6. Cristiano Ronaldo7. Jacob Rees-Mogg8. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn9. Brezilyalı futbolcu Neymar10. Donald Trump2019'un en iyi giyinen 10 erkekleri listesi1. Timothee Chalamet2. Brad Pitt3. Lil Nas X4. David Beckham5. Skepta6. Keanu Reeves7. Exo's Kai8. Troye Sivan9. Tyler The Creator10. Alton Mason