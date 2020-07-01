Yılın en pozitif yapımcısı Eren Şar

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından “Türkiye’de negatifi pozitife çevirenler” temasıyla düzenlenen 11. RADEV Artı Ödülleri, geçtiğimiz mart ayında sahiplerini buldu. Ankara Millî Kütüphane konferans salonunda gerçekleştirilen törene kültür, sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Gecede “Yılın Pozitif Yapımcısı” ödülüne Voltran Yapım’ın sahibi Eren Şar layık görüldü.Sinema dünyasında başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Eren Şar, o dönem yoğun iş temposu nedeniyle törene katılamamıştı. Şar, ödülüne geçtiğimiz günlerde kavuştu. RADEV Başkanı Yusuf Erbaş, ofisinde ziyaret ettiği yapımcıya ödülünü bizzat takdim etti.