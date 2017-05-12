"Yılın En’leri Ödülleri” sahiplerini buldu

Magazin - 12 Mayıs 2017 16:25

Okan Üniversitesi’nin 25 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan’da Yılın En’leri 2016 Ödül töreni Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Konferans Salonu’nda yapıldı.20 kategori ve 8 özel ödülün sahiplerini bulduğu organizasyonda Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu Ödülü Rıza Kocaoğlu’na, En İyi Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü Toms’la binlerce çocuğa kışlık ayakkabı giydiren Rıfat Elhadef’e, Toplumsal Duyarlılık Özel Ödülü şiddetten arınmış özgür ve demokratik bir toplum olma yolunda gösterdiği cesaretten dolayı Beren Saat’e, Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Ödülü “İçerde” dizisindeki performansıyla Aras Bulut İynemli’ye, Yılın En İyi Müzik Projesi Özel Ödülü “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albümü nedeniyle Tuna Kiremitçi’ye, Yılın En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü “İsimsiz Yıldız”ın oyuncuları Tuba Ünsal ve Kayhan Yıldızoğlu’na takdim edildi.Törende Onur Ödülü kategorisinde öne çıkan isim ise Uğur Yücel oldu. Yücel “İçerde”de canlandırdığı Kudret karakteriyle Okan Üniversitesi öğrencileri tarafından Yılın Fenomen Dizi Karakteri seçilerek Onur Ödülü’ne layık görüldü.“Evdeki tüm ödülleri arkadaşlarıma dağıtıyorum” diyen Uğur Yücel “Ama bu ödülü saklayacağım. Sizin gibi pırıltılı insanlar tarafından bu ödülün verilmesi benim için anlamlı. Hepinize güleryüzlü, özgür ve pırıltılı bir dünya diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.Beren Saat: Bu ödül başkası acı çekerken uyuyamayan tüm insanların olsunBeren Saat teşekkür konuşmasında “En çok üniversite ödüllerinde heyecanlanıyorum. Okullara dizlerim titreyerek geliyorum. Duyarlılık deyince anneme teşekkür etmek istiyorum. Çünkü annem başkalarının duygusal dertlerini dert edinip onları çözmeye çalışan bir kadın. Galiba ben de onun çırağı olduğum için böyleyim. Bu ödül başkası acı çekerken uyuyamayan tüm insanların olsun” diye konuştu.“Yılın En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü”nü almak üzere usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ve Tuba Ünsal sahneye birlikte çıktı. Yıldızoğlu “Bu sabah her tarafım ağrıyarak kalktım ama buradaki gençlerin bilgisini, kültürünü ve o güzel enerjisini görünce canlandım. Neredeyse sahneye zıplayacak çıkacaktım” derken, Tuba Ünsal, Yıldızoğlu’na teşekkür etti ve “Benim bu yolculuğa çıkmama neden olan Kayhan hocadır. İyi ki varsın Kayhan hoca. Tüm öğrencilere teşekkür ederiz, bizi bu ödüle layık gördükleri için” dedi.Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu Ödülü’nü alan Rıza Kocaoğlu ödül konuşmasında “Soru sormayı öğrendiğimiz, bilimi-sanatı öğrendiğimiz üniversitelerden ödül almak çok kıymetli. Teşekkür ederim” dedi.Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Ödülü “İçerde” dizisindeki performansıyla alan Aras Bulut İynemli “Setlerde çok uzun saatler çalışıyoruz ama bizi böyle ödüller ve sizin güzel enerjiniz teşvik ediyor. Gençler hayallerinizden vazgeçmeyin” dedi.Ödül konuşmasında Rıfat Elhadef proje kapsamında Türkiye’de 200 bin ayakkabı bağışladığını belirtti ve desteği için Kenan Doğulu’ya teşekkür etti.Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ödül töreni ile ilgili açıklamasında “Okan Üniversitesi olarak 25 bin öğrencimizin oylarıyla seçilen Yılın En’leri 2016 Ödül Töreni’ni gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Sanata ve spora verdiğimiz değer doğrultusunda her yıl Spor Ödülleri ve Yılın En’leri ödüllerini veriyoruz. Mesleğinde ulaştığı büyük başarılarla Türkiye’nin gurur kaynağı olan tüm konuklarımıza teşekkür ederim. Okan Üniversitesi’nde aldıkları eğitim ve öğrenim ile öğrencilerimizin de meslek hayatlarında, ödüle layık gördükleri isimleri kendilerine örnek almalarını ve bu yolda ilerlemelerini temenni ederim” dedi.Onur Ödülü - Yılın Fenomen Dizi Karakteri - Uğur YücelSosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü - TOMS - Rıfat Elhadef (Van’a 10 bin ayakkabı)Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü - TOMS - Kenan Doğulu (Van’a 10 bin ayakkabı)Toplumsal Duyarlılık Özel Ödülü - Ayşe ArmanToplumsal Duyarlılık Özel Ödülü - Beren SaatBekir Okan Özel Ödülü / Meslekte 40 Yıl - Uğurkan ErezYılın En İyi Haber Sunucusu - Jülide Ateş (Show TV)Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı - Ece Seçkin (Zamanım Yok)Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı - Cem Adrian (Öf Öf)Yılın En İyi Müzik Projesi Özel Ödülü - Tuna Kiremitçi (Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları)Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu - Bergüzar Korel (Vatanım Sensin)Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu - Aras Bulut İynemli (İçerde)Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu - Songül Öden (Rüzgarda Salınan Nilüfer)Televizyon Dünyasının En Güçlü Kadın Karakteri Özel Ödülü - Gonca Vuslateri (Anne)Türk Dizi Tarihinin En İyi Yönetmeni - Uluç Bayraktar (İçeride)Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu - Esra Ruşan (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?)Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu - Rıza Kocaoğlu (Ormanlardan Hemen Önceki Gece)Yılın En İyi Tiyatro Oyunu - Kayhan Yıldızoğlu ve Tuba Ünsal & ekibi (İsimsiz Yıldız)Yılın En İyi Moda Tasarımcısı - Şansım AdalıYılın En İyi Moda İşbirliği - Ece Sükan & Mavi JeansYılın En İyi Koreografı - Uğurhan AkdenizYılın En İyi Şefi - Hazer Amani