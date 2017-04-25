Yılın piştisi! Caner ile Berkay aynı mekanda!

Yılın piştisi Demet Akalın'ın doğum günü partisinde yaşandı. Caner Erkin ile Berkay Şahin karşılıklı masalarda oturdu.

Magazin - 25 Nisan 2017 11:00
Demet Akalın'ın hem 45. yaş gününü hem de 5. evlilik yıldönümünü kutladığı Sahne İstanbul, yılın piştisine sahne oldu. Duymayan Kalmasın programının haberine göre 3 yıl önce Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay'ın evliliğinin çatırdamasına neden olan popçu Berkay Şahin'le pişti oldu. Karşılıklı masalarda oturan Caner Erkin ile Berkay Şahin, eşlerini öpücük yağmuruna tutarak birbirlerine nispet yaptı Caner Erkin, Şükran Ovalı'yla gecce boyu samimi görüntüler verirken Berkay Şahin de hamile eşi Özlem Katipoğlu'yla dudak dudağa öpüştü.

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