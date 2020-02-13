Yılın şarkısı çıktı! İşte 'Çok Sevmek Yasaklanmalı'!

Türkiye'nin en başarılı müzisyenlerinden Mustafa Ceceli, İrem Derici ve Sinan Akçıl'ın müthiş tekli çalışması ‘Çok Sevmek Yasaklanmalı’ tüm platformlarda yerini aldı. Yayınlandığı anda binlerce kişi tarafından dinlenen şarkı büyük beğeni topladı.Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan şarkının düzenlenmesini ise Mustafa Ceceli gerçekleştirdi. İşte 'Çok Sevmek Yasaklanmalı'!