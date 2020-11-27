Yılmaz Erdoğan yeni projesini açıkladı: "Pandemi dönemi izin verirse..."

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı, “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile bu pazar ekrana geliyor.

27.11.2020 18:58 Magazin

Yılmaz Erdoğan yeni projesini açıkladı: "Pandemi dönemi izin verirse..." Programa bu hafta, BKM Sahnesi’nin eski çıraklarından sevilen isim Eser Yenenler konuk oldu. İlk kez baba olan Yenenler, babalık tecrübesini de kendine has üslubu ile anlattı. Yılmaz Erdoğan ise Yenenler ile konuşması sırasında yeni projesini de ilk kez sevenleri ile paylaştı. Pandemi dönemi izin verdiği taktirde yakında sette olacağının sinyalini veren Erdoğan “Bir Zamanlar Anadolu’yu saymaz isek ilk kez bir polisiye filmde oynayacağım” dedi.


“Çok Güzel Hareketler 2”, 29 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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