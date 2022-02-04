Yılmaz Erdoğan’dan Organize İşler’in dizisi geliyor

Büşra Pekin'in başrolünde yer aldığı Dilberay filminin galası önceki akşam yapıldı. Gecceye katılanlar arasında usta oyuncu Yılmaz Erdoğan da vardı. Erdoğan, galada hem filmin oyuncularından kardeşi Deniz Erdoğan’a hem de öğrencisi ve Neşeli Hayat filmindeki partneri Büşra Pekin’a destek oldu.Galada merakla beklenen yeni projesini açıklayan Yılmaz Erdoğan şunları söyledi:“Çekimlere ağustos -eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i 8 bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”