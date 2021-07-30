Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki çiftliği riskli bölgede!

Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarına dün Muğla'nın Köyceğiz ilçesi de eklendi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Yılmaz Erdoğan'ın çiftliği ve film platosu riskli bölgede bulunuyor.Habertürk'te yer alan habere göre; Yışmaz Erdoğan’ın çiftliği ve film platosu için şu an acil durum söz konusu değil. Rüzgarın yönünü değiştirmesi halinde alevlerin ünlü oyuncunun çiftliğine ve film platosuna yönelme olasılığı bulunuyor.53 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Düşbelen'imiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız... İçimiz yanıyor..." ifadelerini kullandı.53 yaşındaki Erdoğan, ayrıca Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Düşbelen'imiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız... İçimiz yanıyor..." ifadelerine yer verdi.