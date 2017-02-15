Yılmaz Erdoğan'ın panik anları!

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, önceki gecce Mahir İpek ve arkadaşlarıyla Rumelikavağı'nda bir balıkçıda objektiflere yansıdı.

Magazin - 15 Şubat 2017 12:25
Arkadaşlarıyla birlikte akşam saatlerinde geldikleri Rumelikavağı'ndaki mekanda gecce yarısına kadar oturan Yılmaz Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının beklediğini öğrenince arka kapıdan çıkmak istedi.

Mekanın arka kapısına yanaştırılan şoförlü lüks cipine binen Erdoğan ve arkadaşlarının bu hareketine bir anlam verilemedi.




Kaynak:milliyet.com.tr
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