Yılmaz Erdoğan'ın panik anları!

Magazin - 15 Şubat 2017 12:25

Arkadaşlarıyla birlikte akşam saatlerinde geldikleri Rumelikavağı'ndaki mekanda gecce yarısına kadar oturan Yılmaz Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının beklediğini öğrenince arka kapıdan çıkmak istedi.Mekanın arka kapısına yanaştırılan şoförlü lüks cipine binen Erdoğan ve arkadaşlarının bu hareketine bir anlam verilemedi.Kaynak:milliyet.com.tr