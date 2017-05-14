Yılmaz Morgül'den hodri meydan!

Magazin - 15 Mayıs 2017 02:00

Yılmaz Morgül, Beyaz Saray'a giderse...

Yılmaz Morgül, sıra dışı gözlüklerinden vazgeçmiyor

Bodrum'da bir mekanda sahneye çıkan Yılmaz Morgül sevenlerine keyifli bir gece geçirtti.Geçen yıl yarışmacı olarak katıldığı Survivor yarışmasını bu yıl yoğunluğu nedeniyle izleyemediğini belirten Morgül, “Hiç günüm yok takip edecek. Çünkü çok sayıda vakıf ve dernekte çalışıyorum. Haftanın 4 günü Türkiye ve dünyanın her noktasında yardım konserlerim var. O yüzden televizyon izleyecek vaktim yok ama bütün bilgileri ailemden alıyorum” dedi.Yeni projeler üzerine çalıştığını söyleyen Morgül, TV8’de yeni sezonda kendisi için tasarlanan 3 farklı format bulunduğunu anlatırken, “Ya onlardan biriyle olacağım ya da daha önce yaptığım ‘Yılmaz Morgül Show’ devam edecek. Bütün starları ağırlayacağım, tamamen müzik üzerine kurulu bir program da var. 2 şarkılık single çalışmam var. Cover çalışması bunlar.Bayramın birinci yada ikinci haftasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük iki efsanesinin iki efsane şarkısını okudum. Tamamen clup, remix çalışması yaptım. Yani Yılmaz Morgül rotasını Pop’a doğru çevirdi herkese hodri meydan diyorum” dedi.(DHA)