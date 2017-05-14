Yılmaz Morgül'den hodri meydan!

Bodrum'da sahneye çıkan Yılmaz Morgül, kısa zaman içerisinde pop şarkılarının yer aldığı single çıkaracağını anlatırken, "Herkese hodri meydan diyorum" dedi.

Magazin - 15 Mayıs 2017 02:00
Yılmaz Morgül'den hodri meydan!
Bodrum'da bir mekanda sahneye çıkan Yılmaz Morgül sevenlerine keyifli bir gece geçirtti.

Geçen yıl yarışmacı olarak katıldığı Survivor yarışmasını bu yıl yoğunluğu nedeniyle izleyemediğini belirten Morgül, “Hiç günüm yok takip edecek. Çünkü çok sayıda vakıf ve dernekte çalışıyorum. Haftanın 4 günü Türkiye ve dünyanın her noktasında yardım konserlerim var. O yüzden televizyon izleyecek vaktim yok ama bütün bilgileri ailemden alıyorum” dedi.

Yılmaz Morgül, Beyaz Saray'a giderse...

Yılmaz Morgül, Beyaz Saray'a giderse...




“MORGÜL ROTASINI POP’A ÇEVİRDİ”
Yeni projeler üzerine çalıştığını söyleyen Morgül, TV8’de yeni sezonda kendisi için tasarlanan 3 farklı format bulunduğunu anlatırken, “Ya onlardan biriyle olacağım ya da daha önce yaptığım ‘Yılmaz Morgül Show’ devam edecek. Bütün starları ağırlayacağım, tamamen müzik üzerine kurulu bir program da var. 2 şarkılık single çalışmam var. Cover çalışması bunlar.

Bayramın birinci yada ikinci haftasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük iki efsanesinin iki efsane şarkısını okudum. Tamamen clup, remix çalışması yaptım. Yani Yılmaz Morgül rotasını Pop’a doğru çevirdi herkese hodri meydan diyorum” dedi.


Yılmaz Morgül, sıra dışı gözlüklerinden vazgeçmiyor

Yılmaz Morgül, sıra dışı gözlüklerinden vazgeçmiyor



(DHA)
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Bağlantılar: Yılmaz Morgül, Bodrum

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