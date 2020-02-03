Yılmaz Taner'den yeni single geldi!

'Rivayet' şarkısıyla büyük beğeni toplayan genç yıldız Yılmaz Taner, merakla beklenen "TANIDIK" isimli yeni single çalışmasını çıkardı. Çalışmanın sözü ve müziği Zeki Güner'e, düzenlemesi ise Gökhan Holat'a ait. Şarkının klibi ise Murat Joker yönetmenliğinde çekildi.Yaptığı işlerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Taner, şimdi de prodüktörlüğüyle adından söz ettirecek. Yılmaz Taner, sahibi olduğu MOON Prodüksiyon ve DMC ortaklığıyla çıkan "TANIDIK" ile bomba gibi geliyor."TANIDIK", tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük beğeni topladı. Yılmaz Taner fanları ise şarkı çıkar çıkmaz sosyal meydada yaptıkları binlerce paylaşımla ünlü şarkıcıya büyük bir sürpriz yaptı. Yılmaz Taner, titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkarılan "TANIDIK" şarkısına çok güvendiğini belirtti.