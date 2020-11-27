Geçtiğimiz Temmuz ayında corona virüsüne yakalanan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, Haziran ayında yapılan testlerde negatif sonuca ulaşmıştı.
Ancak başka rahatsızlıkları da bulunan tecrübeli çalıştırıcı, kısa süre önce Kadıköy’deki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Durumu kötüleşen Vural’ın bugün itibarıyla yoğum bakıma alındığı öğrenildi.
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı!
Teknik direktör Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve yoğun bakıma alınmasının ardından entübe edildi. Deneyimli teknik adam Haziran ayında da kovid-19'a yakalanmış ve tedavisinin ardından testleri negatife dönmüştü..
27.11.2020 14:50 Magazin