Yılmaz Vural'ın eşi konuştu: Hastanede entübe durumda...

Rahatsızlanan Yılmaz Vural’ı 13 Kasım’da birkaç farklı hastaneye götürdüklerini ve test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Seda Vural, eşinin ateşinin yükselmesi üzerine bu kez şimdi tedavisinin sürdüğü hastaneye getirdiklerini, burada test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Vural’ın yoğun bakımda ve entübe olduğunun altını çizen Vural, eşinin ikinci kez korona olduğu haberlerine de açıklık getirdi.Yılmaz Vural’ın geçen Haziran ayında korona testi yaptırdığını, testinin pozitif çıktığını, karantinaya girdiğini ancak hiç korona olmadığını anlatan Seda Vural, Dr. Ender Saraç’a bunun nasıl olabileceğini sordu. Dr. Ender Saraç ve program konuğu Prof. Dr. Osman Erk ise Yılmaz Hoca’nın hatalı pozitif çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu, Yılmaz Hoca’nın Haziran ayında hastalığı asemptomatik geçirmiş olabileceğini söyledi.Seda Vural son iki gündür Yılmaz Vural’ın kan değerlerinin iyi olduğu müjdesini verirken tüm sevenlerinden dua istedi.