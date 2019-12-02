Yine Serenay yine olay! Bu kez de...

Seranay Sarıkaya, iki hafta önce bakım yaptırmak için için gittiği güzellik merkesinden çıkarken görüntülenmişti. Güzel oyuncunun giydiği 7 bin TL’lik Louis Vuitton terlikleri çok konuşulmuştu. Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, bu kez de 6 bin TL’lik Prada botlarıyla dikkat çekti. Tarzıyla tıpkı bir moda ikonu görülen Sarıkaya, ilgi odağı oldu.Ancak şoförünü bekletince trafiği alt üst etti. Aracı yolu kapatan Sarıkaya'ya isyan eden sürücüler, oyuncuyu görünce, "Beklediğimize değdi. Serenay’ı yakından gördük" tepkisini verdi. Bu sözleri duyan Serenay ise güldü.