Yirmi7 'Naçizane Bir Gecce'

Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren Los Angeles’lı etnik - rock grubu olarak kurulan yirmi7, 2015 yılının sonunda Türkiye’de yayınladıkları ilk single olan “Muhtemel Aşk” ile dijital platformlarda, radyolarda ve video müzik kanallarında aylarca 1 numarada kaldı ve kısa zamanda geniş bir hayran kitlesi edindi.

Müzik - 03 Mayıs 2017 19:12
Yirmi7 'Naçizane Bir Gecce'
Yirmi7 “Muhtemel Aşk” sonrası çıkardıkları ”Sokak Lambası” single’ları ile başladıkları konser maratonlarına devam ettiler.Aynı zamanda uzun zamandır üzerinde çalıştıkları yeni single’ları “Naçizane Bir Gecce”nin hazırlığını tamamladılar...

“Naçizane Bir Gece” nin söz ve müziği Okan Şarlı’ya , düzenlemesi ise yirmi7 ve gripin’e ait.

Avrupa Müzik & Gripin Yapım tarafından yayınlanan "Naçizane Bir Gecce"nın video klibinin yönetmenliği Burak Sesli, fotoğrafları ise Fatih Uysal imzası taşıyor...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Yaza damga vuracak dekolte modası!
  • Demet Akalın'dan estetiksiz paylaşım!
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu
  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu

Yaza damga vuracak dekolte modası!

MÜZİK HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'la yaz geldi!
  • Çizmeli Gülşen!
  • Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”
  • 17'lik Aleyna Tilki estetik yaptırdı!
  • Aleyna Tilki'nin ilk halk konseri!
  • Damla’dan İlkbahar’a merhaba
  • Hayko'dan 'şampiyonluk' bestesi!
  • Soner Olgun'un albüm lansmanı!
  • 'Volkan abi özel insan!'
  • Ferhat Göçer'in '13' uğuru!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • İbrahim Erkal'dan üzücü haber
  • Hülya Avşar'dan dans şov!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte 'Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölüm tarihi...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Rüzgar Çetin'den Ahmet Hakan'a mesaj
  • İlker Kaleli'den film açıklaması!
Cesur ve Güzel final mi yapıyor?