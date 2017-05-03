Yirmi7 'Naçizane Bir Gecce'

Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren Los Angeles’lı etnik - rock grubu olarak kurulan yirmi7, 2015 yılının sonunda Türkiye’de yayınladıkları ilk single olan “Muhtemel Aşk” ile dijital platformlarda, radyolarda ve video müzik kanallarında aylarca 1 numarada kaldı ve kısa zamanda geniş bir hayran kitlesi edindi.

Müzik - 03 Mayıs 2017 19:12

Yirmi7 “Muhtemel Aşk” sonrası çıkardıkları ”Sokak Lambası” single’ları ile başladıkları konser maratonlarına devam ettiler.Aynı zamanda uzun zamandır üzerinde çalıştıkları yeni single’ları “Naçizane Bir Gecce”nin hazırlığını tamamladılar...



“Naçizane Bir Gece” nin söz ve müziği Okan Şarlı’ya , düzenlemesi ise yirmi7 ve gripin’e ait.



Avrupa Müzik & Gripin Yapım tarafından yayınlanan "Naçizane Bir Gecce"nın video klibinin yönetmenliği Burak Sesli, fotoğrafları ise Fatih Uysal imzası taşıyor...

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