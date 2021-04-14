Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Burak Sergen'in nişanlısı konuştu!

Kanal D'de ekrana getirilen Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Sergen, pazartesi akşamı hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkuttu.Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan Burak Sergen, solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama geldi. Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, 'Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarını eksik etmeyin.' ifadelerini kullandı.