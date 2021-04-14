Kanal D'de ekrana getirilen Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Sergen, pazartesi akşamı hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkuttu.
Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan Burak Sergen, solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
'DURUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK'
Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama geldi. Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, 'Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarını eksik etmeyin.' ifadelerini kullandı.
Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Burak Sergen'in nişanlısı konuştu!
Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, pazartesi akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle solunum güçlüğü yaşayan Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından nişanlısı Nihan Ünsal'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
14.04.2021 15:20 Magazin