Yoğurtla güzelleşin!

Her gün yediğiniz malzemelerle sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak istemez misiniz?

Güzellik - 20 Ocak 2017 10:28

Her gün düzenli olarak uyguladığınız yoğurt maskeleri ile yaşlanmayı geciktirebilir, sağlıklı ve ışıltılı ciltlere sahip olabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir konu var; maskeleriniz için organik yoğurt kullanmak!



Sade yoğurt

Yatmadan önce 15 dakika boyunca koyu halkaları üzerine ince bir tabaka halinde uygulayın. Etkin beyazlatma özellikleri nedeniyle, yoğurt bir hafta içinde kesin sonuçlar getirecektir.



Limon suyu ve yoğurt

Yoğurt yaşlılık ve lekeler için oldukça etkilidir. Limon suyu ve yoğurt yardımı ile bir yüz maskesi hazırlayın ve yüzünüzde leke olan bölgelere uygulayın.



Zeytinyağı ve yoğurt

Zeytinyağı ile karıştırılan yoğurt, kırışıklıkları azaltır ve yaşlanma belirtilerini geciktirme de yardımcı olur. Bu maske cildinin erken yaşlanmasını önlemek isteyenler için ideal bir çözüm olacaktır.



Muz, bal ve yoğurt

Muz, bal ve yoğurttan oluşan bir karışım hazırlayın. Karışımı cildinize sürün ve yaklaşık 25-30 dakika kadar beklettikten sonra soğuk su ile yıkayın. Bu maske, cildinizi sarkmasını önleyecek ve daha gergin yapacaktır.

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