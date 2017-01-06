Yok artık! Bu ne hal Eda

Sosyete - 07 Ocak 2017 01:15

Siyah bir kıyafet giyen Eda Taşpınar'ın, soğuk havada ayakkabı yerine son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği oldukça pahalı kanguru kürkünden yapılan terlik giymesi görenleri gülümsetti.