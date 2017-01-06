Siyah bir kıyafet giyen Eda Taşpınar'ın, soğuk havada ayakkabı yerine son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği oldukça pahalı kanguru kürkünden yapılan terlik giymesi görenleri gülümsetti.
İşte o kareler;
Yok artık! Bu ne hal Eda
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi.Sosyete - 07 Ocak 2017 01:15
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