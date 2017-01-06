Yok artık! Bu ne hal Eda

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi.

Sosyete - 07 Ocak 2017 01:15
Yok artık! Bu ne hal Eda
Siyah bir kıyafet giyen Eda Taşpınar'ın, soğuk havada ayakkabı yerine son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği oldukça pahalı kanguru kürkünden yapılan terlik giymesi görenleri gülümsetti.

İşte o kareler;
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Bağlantılar: Eda Taşpınar

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