Yol Ayrımı'nda çekimler bitti

10 Kasım'da beyazperdeyle buluşacak Yavuz Turgul'un yeni filmi 'Yol Ayrımı'nın çekimleri tamamlandı.

Kültür-Sanat - 18 Temmuz 2017 18:57
Yol Ayrımı'nda çekimler bitti
Filmleriyle Türk sinema tarihinde derin izler bırakan Yavuz Turgul ile usta oyuncu Şener Şen’i tekrar bir araya getiren “Yol Ayrımı” 10 Kasım’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Yapımını TMC, yapımcılığını ise Erol Avcı’nın üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak’ın yaptığı Yol Ayrımı, 100 kişilik ekibin 8 haftalık emeğiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmde Mazhar Kozanlı’yı canlandıran Şener Şen’e; Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran,Ruhsar Öcal,Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.


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Film; duygusuz ve acımasız iş adamı Mazhar Kozanlı’nın, geçirdiği bir trafik kazası sonucu ölümden dönmesiyle kendi iç dünyasında yaşadığı hesaplaşmayı beyaz perdeye taşıyor.

Geleceğiyle ilgili kararlar vermeye başlayan Mazhar; annesini, eşini ve öz evlatlarını karşısına almak uğruna geçmişiyle yüzleşiyor.

Tam da burada yol ikiye ayrılıyor ve Mazhar, herkesin hayatını değiştirecek yolu tercih ediyor.
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