Yolanthe Yenge'den duygusal veda!

Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duygulandırdı.

Magazin - 16 Temmuz 2017 09:00
Galatasaray'dan ayrılan yıldız futbolcu Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau, bir veda mesajı yayınlayarak duygulandırdı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan Ay-yıldızlı Türk Bayrağı'nı paylaşan Yolanthe Cabau, Türkçe olarak paylaştığı mesajında şunları yazdı:

Türkiyem; çok sevdiğim bir ülkesin, bana kapınızı ve kalbinizi açtınız ve kendi evim gibi hissetirdiniz.
Her zaman kalbimde olacaksınız. Çok güzelsiniz, güzel ruhlu insansınız! Allah'ın en güzel hediyesini bana Türkiye'de sundu; oğlumu! Ve hiç bir zaman vedalaşmayacağız, hiç bir zaman vazgeçmeyeceğim bu ülkeden ve mümkün olduğu kadarıyla geri döneceğim. Türkiye siz benim ailem gibi oldunuz ve sizin yengeniz olmaktan her zaman gururlandım. Sizin gibi güzel kalpli insanları hiç bir zaman unutmayacağım ve hepinizi gerçekten seviyorum ve özleyeceğim ve size saygım her zaman sonsuz olacaktır! Misafirperverliğiniz ve sevginiz için hepinizi içten teşekkür etmek istiyorum! Seni çok seviyorum Türkiye, her zaman kalbimde olacaksın!"

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