Yonca Evcimik'in alışveriş molası

Pop müziğin ünlü isimlerinden Yonca Evcimik hem toplantı hemde alışveriş için Akmerkez’e geldi.

Alışveriş - 13 Şubat 2017 18:44
Yonca Evcimik'in alışveriş molası
Evcimik Akmerkez'in sevilen ünlü İtalyan restoranı Serafina'da yemeğini beklerken katılacağı bir organizasyonla ilgili telefon görüşmesi yaparken objektiflere yansıdı. Evcimik, restoranda çıktıktan sonra mağazaları turlayıp kozmetik ve giyim alışverişi yaptı.
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