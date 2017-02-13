Yonca Evcimik'in alışveriş molası
Pop müziğin ünlü isimlerinden Yonca Evcimik hem toplantı hemde alışveriş için Akmerkez’e geldi.Alışveriş - 13 Şubat 2017 18:44
Evcimik Akmerkez'in sevilen ünlü İtalyan restoranı Serafina'da yemeğini beklerken katılacağı bir organizasyonla ilgili telefon görüşmesi yaparken objektiflere yansıdı. Evcimik, restoranda çıktıktan sonra mağazaları turlayıp kozmetik ve giyim alışverişi yaptı.
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