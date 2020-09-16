Yonca Evcimik’ten 57 yaş pozu!

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, yeni yaşını iddialı pozlarıyla kutladı. Yıllara meydan okuyan Evcimik, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı.Evcimik, paylaşımına, “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım” notunu düştü.Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik’in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Hakan Peker, Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de Evcimi'in yeni yaşını kutladı.[Kaynak: milliyet.com.tr]