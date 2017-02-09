YouTube'da 10 saniyelik geçiş dönemi

Bu yeni işlev sayesinde telefonda YouTube izlerken bir dokunuşla 10 saniye atlayabileceğiz!

Teknoloji - 10 Şubat 2017 03:15
YouTube'da 10 saniyelik geçiş dönemi
Bilgisayarınızda YouTube izlerken ok tuşları ile ileri ve geri atlamayı bir çoğumuz kullanıyordur. Bu özellik artık YouTube'un mobil uygulamasında da var. Quick Seek özelliği sayesinde, ekranın sağ yada sol yarısına iki kez dokunarak videonun 10 saniye ileri veya geri atlamasını sağlayabilirsiniz.

Yeni özellik YouTube uygulamasının 12.03 sürümü ile Play Store'a geldi. Eğer ekrana yeterince hızlı dokunursanız sadece 10 saniye değil, 20 ve 30 saniye uzunluğunda atlamalar da yapabilirsiniz.

Bilgisayarda fare ve ok tuşlarını kullanarak videoda istediğimiz yere atlayabiliyoruz. Benzer özelliklerin mobil uygulamaya da gelmesini kesinlikle olumlu karşılıyoruz. Özellikle dokunmatik ekranlarda - bir de büyük parmaklarınız varsa - videoda istediğiniz noktaya atlamak gerçekten can sıkıcı bir hale gelebiliyordu.

YouTube'dan mobil uygulama için beklediğimiz bir sonraki özellik ise, bilgisayarda fareyi zaman çizgisinin üzerinde dolaştırarak küçük ön-izleme penceresi açma özelliği.

Kaynak:hurriyet.com.tr
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