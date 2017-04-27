YSK kesin sonuçları açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven anayasa değişikliği halk oylamasının kesin sonuçlarına ilişkin, "Evet oyu verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, evet oyu verenlerin oranı yüzde 51,41, hayır oyu verenlerin sayısı 23 milyon 779 bin 141 hayır oyu verenlerin oranı 48,59 olarak gerçekleşmiştir. 16 Nisan’da yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 evet oyu, yüzde 51,41 olarak gerçekleştiği Anayasa Değişikliklerinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu kurulumuzca ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Diğer Haberler - 27 Nisan 2017 22:59

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum kesin sonuçlarını açıkladı. Sadi Güven’in açıklaması şöyle: "16 Nisan pazar günü yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçları ile ilgili seçim kurulları tarafından yurt içi seçim çevrelerinden gelen sonuçlara göre düzenlenerek gönderilen birleştirme tutanakları Ankara İl Seçim Kurulu’ndan gelen yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçlarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının kurulumuza ulaştırıldığı ve itiraz süreçlerinin tamamlandığı görülmekle anayasa değişikliği halk oylaması kesin sonuçlarının tespitine karar verilmiştir. Böylece 16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlanmıştır.



Yurt dışında 57 ülke 120 temsilcilikte ve yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme sürecinin bitişinden sonra şu ana kadar sayım döküm işlemleri tamamlanan sandıkların sonuç bilgileri , sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanakları yurt dışı dahil Seçim Bilişim Sistemi SEÇSİS aracılığıyla seçime katılan ve talepte bulunan siyasi partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir. Siyasi partilerin bilişim uzmanları seçim akşamı SEÇSİS veri merkezimize davet edilerek sonuçlarını takip etmeleri sağlanmıştır."



"SONUÇ TUTANAKLARINI ISLAK İMZALI OLARAK SAYFAMIZDAN GÖREBİLECEKLERDİR"



YSK Başkanı ıslak imzalı sandık sonuçlarının ve tutanakların YSK’nın internet sitesinden görülebileceğini kaydetti. Sadi Güven: "Halk oylamasında yurtiçinde 167 bin 69 sandıkta, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 166 bin 211, Cumhuriyet Halk Partisi’nden 157 bin 314, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 133 bin 67, Halkların Demokratik Partisi’nden 63 bin 890, Saadet Partisi’nden 56 bin 241, Vatan Partisi’nden 6 bin 70 , Büyük Birlik Partisi’nden 7 bin 439 olmak üzere toplamda 591 bin 452 kişi yurt dışında ise 3 bin 210 sandıkta, AKP’den 3 bin 178, CHP’den 3 bin 181, MHP’den 2 bin 912 olmak üzere 9 bin 271 kişi siyasi partili üye olarak bildirilmiştir. Şu andan itibaren bütün vatandaşlarımız kendilerinin oy kullandığı sandıklar dahil olmak üzere tüm yurt içi ve yurt dışı sandık sonuçlarını ve sonuç tutanaklarını ıslak imzalı olarak internet sayfamızdan görebileceklerdir. Sandık sonuç tutanaklarının dayanağı olan sayım döküm cetvelini, sandık sonuç tutanaklarınım birleştirildiği il ve ilçe birleştirme tutanağını da görme imkanı sağlanmıştır" diye konuştu.



"TÜRK MİLLETİ ADINA KABUL EDİLMİŞ OLDUĞU KURULUMUZCA İLAN EDİLMİŞTİR"



YSK Başkanı Sadi Güven, 16 Nisan’da yapılan halk oylaması sonucuna göre geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 oyla evet olduğunu belirtti. Sadi Güven,"16 Nisan’da yapılan halk oylaması sonuçları ile ilgili olarak birleştirme tutanaklarına göre kayıtlı seçmen sayısı 55 milyon 319 bin 222, oy kullanan seçmen sayısı 48 milyon 374 bin 576, geçerli oy sayısı 47 milyon 528 bin 949, geçersiz oy sayısı 845 bin 627, seçime katılma oranı yüzde 87. 45, evet oyu verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, evet oyu verenlerin oranı yüzde 51,41, hayır oyu verenlerin sayısı 23 milyon 779 bin 141, hayır oyu verenlerin oranı 48,59 olarak gerçekleşmiştir.



Bu sonuçlara göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oylamasına Sunulması Hakkındaki Kanun Hükümleri uyarınca 16 Nisan’da yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 evet oyu, yüzde 51,41 olarak gerçekleştiği Anayasa Değişikliklerinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu kurulumuzca ilan edilmiştir "dedi.



Kaynak: hurriyet.com.tr

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.