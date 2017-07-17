Yüksekova'da hain saldırı; 4'ü ağır, 17 asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu 17 asker yaralandı.

Yaşam - 17 Temmuz 2017 12:54
Yüksekova'da hain saldırı; 4'ü ağır, 17 asker yaralı
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 20, İran sınırındaki Esendere Beldesi'ne ise yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ovaiçi köyü yakınlarında meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada, 4'ü ağır 17 asker yaralandı. Yaralı askerler bir bölümü bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova'ya, bir bölümü de helikopterle Hakkari'ye sevk edildi.

Patlamanın ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, Yüksekova-Esendere karayolu ise trafiğe kapatıldı.

Türk silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, "Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde 4'ü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır. Bu hain saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
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