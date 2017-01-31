Yumurta mucizesi!

Ünlüler gibi porselen gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlere güzel bir tarifimiz var...

Güzellik - 31 Ocak 2017 10:31
Yumurta mucizesi!
Kahvaltı ederken sıkça tükettiğimiz yumurtanın faydalarını öğrenmek ister miydiniz? Sağlığımız için oldukça faydalı olan besinin, cildimize de faydaları saymakla bitmez.

Gün boyu yorulup gecce geç yatıp sabah uyandığında şişmiş ve yorgun gözlerle dışarı çıkmamak için size bir önderimiz var. Yumurtanın beyazını göz altlarına sür ve kurumasını bekle. Daha sonra yüzünü yıka ve işte sana göz altı torbalarından arınmış capcanlı gözler.

Yağlı ve fazla parlayan bir cildin varsa yumurta akıyla yüzüne uygulayacağın maske bu problemini bir çırpıda çözecek.

Yumurta ve faydalarından bahsederken saçlarımızı da unutmayalım. Yumurta zengin bir protein deposudur. Bir yumurtayı (saçların uzunsa iki yumurta) saçlarına iyice yedirerek uygula ve 20 dakika kadar bekle. Daha sonra durula. Hasar görmüş saçların onarılacak ve güçlenecek...
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Bağlantılar: yumurta, güzellik

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