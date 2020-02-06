Yumurtalık kanserinin 10 belirtisine dikkat!

Yumurtalık kanseri, köken aldığı dokunun türüne bağlı olarak ikiye ayrılır. Hastalığın türü, ortaya çıkma ihtimali ve başlama yaşını değiştirmektedir. Hiç doğum yapmamış ve ailede, meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan kişilerin hastalığa yakalanma riski yükselmektedir. Ancak en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul edilmektedir. Özellikle menopoz sonrası tek başına östrojen hormonu desteği, yumurtalık kanserini tetikleyen faktörler arasındadır.Yumurtalık kanserinin en önemli özelliği, hiçbir belirti vermeden ilerlemesidir. Hastalık belirli bir evreye ulaştığında bu olguların yarıya yakın bölümü jinekolojik muayene sırasında tesadüfen fark edilir. Karında şişlik ve vajinal kanama gibi şikayetler sadece bu hastalığa özgü olmamakla birlikte yumurtalık kanserinin de ilerlediğinin göstergesidir.1-İştah kaybı2-Hızlı bir şekilde tokluk hissedilmesi, şişkinlik3-Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması4-Mesane alışkanlıklarında değişiklik ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı5-Vajinal kanama6-Kilo kaybı7-Karında basınç hissi ve şişkinlik8-Kasıkta dolgunluk veya ağrı9-Uzun süreli hazımsızlık10-Gaz veya bulantı.Yumurtalık kanserinde erken tanı yaşamsal önem taşımaktadır. Düzenli jinekolojik muayene ve kan testleri, hastalığın saptanmasına yardımcı olmaktadır. Vajinal ultrason ile muayenede tespit edilen bir kitlenin, cerrahi müdahale ve biyopsi ile nasıl bir yapıya sahip olduğu saptanmaktır. Yumurtalık kanseri evreleri, hastalığın gösterdiği yayılıma göre belirlenir ve tedavi planı da hastalığın evresine göre düzenlenmektedir.Erken evrede tanı konulan yumurtalık kanseri tedavisinde, cerrahi ile tümörün tamamen çıkarılarak o bölgenin temizlenmesi hedeflenir. Erken dönem hastalarında sadece cerrahi yeterli olmaktadır. İleri evre yumurtalık kanserinde ise hastalık diğer organlara yayılmışsa önce kemoterapi ile kitlenin küçültülmesi planlanır. Daha sonra uygulanacak cerrahi, küçülen kitlenin çıkarılarak bölgenin temizlenmesi için yapılmaktadır.