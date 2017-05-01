Yurt dışında evlenmeyi tercih eden ünlüler

Magazin - 02 Mayıs 2017 04:00

Los Angeles sokaklarında romantizm! Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Almeda Abazi’yle dünya evine girdi.Los Angeles’ta evlenen çift, üzerlerinde gelinlik ve damatlıklarıyla sokaklarda el ele dolaşarak mutluluklarını herkese ilan etti. Şıklıklarıyla göz kamaştıran çift, Los Angeles’ta romantizm rüzgârları estirdi. İkili, düğünün ardından uzun bir balayı yaptı.Hayatlarını İtalya’da birleştirdiler! 2017 yılının ünlüler dünyasındaki ilk düğünü oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin’den geldi. Çift, ocak ayında yakın dostlarının şahitliğinde İtalya’da evlendi.Kaynak: haberturk.com