Yürümek kanser hastalarının yaşam kalitesini iyileştiriyor!

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, yürümenin kanserli hastalarda yaşam süresi ve kalitesine etki ettiğini belirterek önemini dinleyiciler ile paylaştı.

Sağlık - 13 Mayıs 2017 11:42

THD tarafından düzenlenen 6'ncı International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma (Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyeloma Kongresi) kongresi, Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki Xanadu Hotel'de gerçekleştirildi. 300'e yakın hematoloji uzmanının katıldığı kongrede, 12 bilimsel oturum ve 3 uydu sempozyumda 29 oturum başkanının moderatörlüğünde 34 konuşmacı sunum yaptı.



'Haftada 3 kez sadece 30 dakika yürüyün''



Kongrede konuşan THD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, kanser hastalıklarında hareketsizliğin yaşam kalitesini etkilediğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Demir, “Hareketsizlik hem yaşam kalitesine hem de yaşam süresine etki etmekte. Günlük fiziksel aktivitelerin düzenli yapılmasının yaşam kalitesini arttırdığını söyleyen Prof.Dr. Demir, şöyle konuştu:



"Olası enfeksiyona karşı önlemler alındığında hastaların dışarı çıkması, yürüyüş yapması, fiziksel aktivitelerini arttırmaları önem kazanmakta. Yeni bir çalışmaya göre, kanser hastaları haftada üç kez sadece 30 dakika yürüdüklerinde yaşam kalitelerinde artış olmakta. İngiltere'de yapılan çalışmaya göre, 'egzersizden kaçmak yerine, hastalar daha aktif olmaya ve günlük yaşamlarında egzersiz yapmaya teşvik edilmelidir' denmiştir. Çalışmada, 42 kanserli hasta iki gruba ayrılmış. Bir grup, mevcut aktivite düzeyini korumaya teşvik edilmiş. Diğer gruba ise yürüyüş önerileri verilmiş ve haftada bir grup yürüyüşüne katılmaları önerilmiştir. Bu hastalar yaşam kalitesi, halsizlik, ruh durumu kendi kendini iş yapabilme durumu sorgulanarak 6, 12 ve 24. haftalarda değerlendirmeler yapılmıştır. Yürüyüş yapanlarda yaşam kalitesi skorlaması, yapmayanlara göre daha yüksek çıkmış."



Çocuklardaki kanser oranı



THD İkinci Başkanı Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan ise çocukluk ve ergenlik döneminde habis hastalıklarda gün gittikçe ilerleme olduğuna dikkati çekti. Prof.Dr. Celkan, 15 yaş altındaki çocuklarda saptanan kanser oranının tüm kanserlerin yüzde 2'sini oluşturduğunu söyledi.



Prof. Dr. Celkan, "Bizim çocukluk çağında kanserlerdeki başarımız çok fazla. Başarıda, yüzde 80'lere ulaşmış vaziyetteyiz. Bazı erken evre dediğimiz hasta gruplarında yüzde 90'lara çıktık. Böyle olunca artık yaşayan hastalarımız çok fazla. Hatta deniliyor ki; 2020 - 2030 yıllarına geldiğimizde her 200 - 300 kişiden bir tanesi çocukluk çağında bir kanser geçirmiş olacak. O zaman önlerinde 60 - 70 sene var. Bu da demek oluyor ki yaşattığınız hastaların kaliteli yaşaması bizim için önemli. Böyle olunca da yan etkiler gündeme gelmeye başladı. Daha önceki yıllardaki hedefimiz yaşatmaktı. Şimdi ise kaliteli yaşatmak" dedi.



'Klinik araştırma sayısında ciddi artış yaşanıyor''



THD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Güner Hayri Özsan de hematoloji alanındaki klinik araştırmaların önemine işaret etti. Dünyada özellikle habis hastalıkların tedavisinde ve hematoloji alanında giderek artan sayıda ilaç ve molekül keşfedildiğini söyleyen Prof. Dr. Özsan, bu verilerin klinik araştırmaların sayısında da ciddi artışlara neden olduğunu kaydetti.



Kongreye İtalya'dan katılan hematolog Francesca Palandri ise kanser tedavilerinde kullanılan akıllı moleküllerin hematolojik hastalardaki etkisine değindi.



Kaynak:DHA

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