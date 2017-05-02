Yusuf Güney fena yakalandı!

Magazin - 02 Mayıs 2017 08:30

Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gece Arnavutköy’deki bir kulübe erkek arkadaşı ile geldi.Çıkışta yanında iki sarışın genç kız vardı. Popçu karşısında muhabirleri görünce hızla arkadaşının otomobiline bindi.Kız arkadaşlarına arka koltuğu gösterip “Haydi çabuk olun” dedi.