Antalya Manavgat’taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gecce Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.
İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.
Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu’na götürüldü. Şarkıcı Güney’in karakoldaki sorgusu sürüyor. [Kaynak: sozcu.com.tr]
Yusuf Güney gözaltına alındı!
Yusuf Güney, Manavgat’ta yangın söndürme işlemleri sırasında orman memurlarıyla tartıştı, gözaltına alındı. İstediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle memurlarla kavga eden Güney'in havaya ateş ettiği belirtildi. Şarkıcı, çektiği videoda “çalışanları engellemeyelim” demişti.
03.08.2021 13:36 Magazin