'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi

Usta oyuncu Mustafa Uğurlu, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle Cihangir’de objektife takıldı.

Magazin - 10 Ocak 2017 05:00
'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi
Pazartesi akşamları ekranlara damga vuran "İçerde" dizisinde canlandırdığı 'Yusuf Müdür' rolüyle büyük beğeni toplayan Mustafa Uğurlu, kara kışa aldırmadan sevgilisiyle gecce gezmesine çıktı.


Cihangir'de objektife takılan ikili, karlı sokaklarda kol kola yürüyüş yaptı. Uğurlu, basın mensuplarından gelen soruları yanıtsız bıraktı.

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