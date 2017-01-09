'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi
Usta oyuncu Mustafa Uğurlu, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle Cihangir’de objektife takıldı.
Magazin - 10 Ocak 2017 05:00
Pazartesi akşamları ekranlara damga vuran "İçerde" dizisinde canlandırdığı 'Yusuf Müdür' rolüyle büyük beğeni toplayan Mustafa Uğurlu, kara kışa aldırmadan sevgilisiyle gecce gezmesine çıktı.
Cihangir'de objektife takılan ikili, karlı sokaklarda kol kola yürüyüş yaptı. Uğurlu, basın mensuplarından gelen soruları yanıtsız bıraktı.İçerde'de Melek'ten Sarp'a kritik soru!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.