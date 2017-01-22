Yusuf Şimşek kaçtı, Ece Gürsel kaldı

Magazin - 23 Ocak 2017 08:00

Çapkınlıklarıyla bilinen eski futbolcu Yusuf Şimşek, bu kez yakalandı. Akaretler’deki Vogue Restaurant’ta Ece Gürsel ile baş başa yemek yiyen Şimşek, çıkışta kendisini bekleyen gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı.Hemen hemen otopark katına kaçan Şimşek’in bu tavırları Gürseli’e de şaşkına çevirdi. Gürsel,”Böyle şeylere aslında alışığım ama anlayamadım. Neden kaçtı ben de bilmiyorum” dedi. Ünlü manken ilişki sorularını yanıtsız bırakırken mekandan tek başına ayrıldı.Şimşek’in ise aracını bıraktığı ve başka bir çıkışı kullanarak taksiyle uzaklaştığı öğrenildi.Kaynak:sozcu.com.tr