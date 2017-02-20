Tarihler: 21 Şubat 2017 Salı ~ 23 Şubat 2017 Perşembe 21 Şubat 20:30 - 23 Şubat 20:30
Yer: Craft Kadıköy
Ücret: - Tam 66.00 TL Öğrenci 36.00 TL
Nereden Alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com ve Mekan gişe
Adres: Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15 Kadıköy İstanbul
Telefon: (0216) 345 0518
İbrahim Çiçek'in yönettiği Yutmak tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
“Ben genellikle dünyadaki en tuhaf insan olduğumu sanırdım, ama sonra dünyada o kadar çok insan var ki, kendini benim kadar tuhaf hisseden ve benimle aynı biçimde arızalı başka biri olabilir diye düşündüm. Onu hayal ettim ve onun da beni hayal ettiğini düşündüm. Sen eğer ordaysan bunu okuduğunu umut ediyorum, ve bilmelisin, işte ben de buradayım ve en az senin kadar tuhafım.” diyen 3 insanın hikayesi…
Yazan: Stef Smith
Çeviren: Çağ Çalışkur
Yöneten: İbrahim Çiçek
Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar
Dekor-Işık: Cem Yılmazer
Ses: Özgür Kuşakoğlu
Koreografi: Gizem Erdem
Mekan Yönetimi: Cansın Şenel
Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Taner Kaşıkçı, Özge Çalışkan, Selahattin Paşalı, Dima Boikov
Oynayanlar: Ece Dizdar, Başak Daşman, Merve Dizdar
Tiyatro: 'Yutmak'
Birbirinden tuhaf insanların hayat hikayesini anlatan tiyatro oyunu izleyiciyle buluşmaya devam ediyor...Kültür-Sanat - 20 Şubat 2017 14:01
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