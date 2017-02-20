Tiyatro: 'Yutmak'

Birbirinden tuhaf insanların hayat hikayesini anlatan tiyatro oyunu izleyiciyle buluşmaya devam ediyor...

Kültür-Sanat - 20 Şubat 2017 14:01

Tarihler: 21 Şubat 2017 Salı ~ 23 Şubat 2017 Perşembe 21 Şubat 20:30 - 23 Şubat 20:30



Yer: Craft Kadıköy



Ücret: - Tam 66.00 TL Öğrenci 36.00 TL



Nereden Alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com ve Mekan gişe



Adres: Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15 Kadıköy İstanbul

Telefon: (0216) 345 0518



İbrahim Çiçek'in yönettiği Yutmak tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



“Ben genellikle dünyadaki en tuhaf insan olduğumu sanırdım, ama sonra dünyada o kadar çok insan var ki, kendini benim kadar tuhaf hisseden ve benimle aynı biçimde arızalı başka biri olabilir diye düşündüm. Onu hayal ettim ve onun da beni hayal ettiğini düşündüm. Sen eğer ordaysan bunu okuduğunu umut ediyorum, ve bilmelisin, işte ben de buradayım ve en az senin kadar tuhafım.” diyen 3 insanın hikayesi…



Yazan: Stef Smith

Çeviren: Çağ Çalışkur

Yöneten: İbrahim Çiçek

Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar

Dekor-Işık: Cem Yılmazer

Ses: Özgür Kuşakoğlu

Koreografi: Gizem Erdem

Mekan Yönetimi: Cansın Şenel

Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Taner Kaşıkçı, Özge Çalışkan, Selahattin Paşalı, Dima Boikov

Oynayanlar: Ece Dizdar, Başak Daşman, Merve Dizdar

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