Yüzmede iki altın bir bronz geldi!

Spor - 13 Mayıs 2017 17:26

Vıctorıa Zeynep Güneş 200 M karışıkta, Ege Başar ise 200 M sırtüstünde altın madalya kazandılar. Türkiye'yi temsil eden bir başka sporcu Gizem Bozkurt ise 200 karışıkta bronz madalyada kaldı.Kaynak:DHA