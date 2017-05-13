Yüzmede iki altın bir bronz geldi!

İslami Dayanışma Oyunları'nda havuzdan 2 altın 1 bronz madalya çıktı.

Spor - 13 Mayıs 2017 17:26
Yüzmede iki altın bir bronz geldi!
Vıctorıa Zeynep Güneş 200 M karışıkta, Ege Başar ise 200 M sırtüstünde altın madalya kazandılar. Türkiye'yi temsil eden bir başka sporcu Gizem Bozkurt ise 200 karışıkta bronz madalyada kaldı.


Kaynak:DHA
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