Kaynak:DHA
Yüzmede iki altın bir bronz geldi!
İslami Dayanışma Oyunları'nda havuzdan 2 altın 1 bronz madalya çıktı.Spor - 13 Mayıs 2017 17:26
Vıctorıa Zeynep Güneş 200 M karışıkta, Ege Başar ise 200 M sırtüstünde altın madalya kazandılar. Türkiye'yi temsil eden bir başka sporcu Gizem Bozkurt ise 200 karışıkta bronz madalyada kaldı.
Kaynak:DHA
Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
SPOR HABERLERİ
- VakıfBank Dünya şampiyonluğu için finalde!
- İngiltere Premier Lig'de şampiyon Chelsea oldu!
- Kayserispor-Konyaspor: 2-1
- Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 4-2
- Fenerbahçe 71-70 Yakın Doğu Üniversitesi
- U17 Milli Takımımız yarı finalde
- Talisca'nın cezası onandı!
- Eczacıbaşı VitrA yarı finalde
- Manchester United ve Ajax finale yükseldi
- A Milli Erkek ve Kadın Hentbol Takımları yarı finale yükseldi