* Saçınıza fön çektirdiğinizde üst kısmını biraz kabartmalarını istemeyin. yüz hatlarını uzatıp, daha ince gözükmesini sağlayacaktır.
* Kaşlarınızı çok kavisli ve ince almaktan da kesinlikle kaçınmalısınız.
* Uzun küpeler, yüzün daha ince gözükmesi sağlar.
* Kedigözü makyajı..
* Atkuyruğu kullanmak istiyorsanız elmacık kemiklerinizle aynı hizada yapmalısınız.
Yüzünüz küçük görünsün!
Yüzünüzün ince görünmemesinden şikayetçiyseniz işte size öneriler...Kadın-Moda - 06 Ocak 2017 13:18
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