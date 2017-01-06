Yüzünüz küçük görünsün!

Yüzünüzün ince görünmemesinden şikayetçiyseniz işte size öneriler...

Kadın-Moda - 06 Ocak 2017 13:18
Yüzünüz küçük görünsün!
* Saçınıza fön çektirdiğinizde üst kısmını biraz kabartmalarını istemeyin. yüz hatlarını uzatıp, daha ince gözükmesini sağlayacaktır.

* Kaşlarınızı çok kavisli ve ince almaktan da kesinlikle kaçınmalısınız.

* Uzun küpeler, yüzün daha ince gözükmesi sağlar.

* Kedigözü makyajı..

* Atkuyruğu kullanmak istiyorsanız elmacık kemiklerinizle aynı hizada yapmalısınız.
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Bağlantılar: Yüz, makyaj

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